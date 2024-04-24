تعلن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن فتح باب التقديم في برنامج تمكين الإبداع لشركات التصميم الإلكتروني في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات. ويهدف البرنامج إلى جذب شركات تصميم وتطوير الدوائر والأنظمة الإلكترونية للعمل من مركز إبداع الإلكترونيات في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات الشركات العالمية والمحلية الجديدة والقائمة، وتشمل أهداف البرنامج جذب الشركات للعمل من مركز إبداع الإلكترونيات وتشجيعها على توسيع نطاق أعمالها.



معايير القبول:

- أن تعمل الشركة في مجال تصميم أنظمة أو منتجات الإلكترونيات أو أجهزة شبكات الإنترنت، وأدوات أتمتة التصميم الإلكتروني

- أن يختص قسم البحث والتطوير بالشركة الصناعية بالأنظمة الإلكترونية ذات الصلة

- أن تكون للشركة خطة لتوسيع أعمالها لزيادة أعداد مهندسي التصميم أو التطوير أو إجمالي الإيرادات بنسبة لا تقل عن 30% على مدار ثلاث سنوات

- أن تقدم الشركة مقترح لأهمية المشروع وأثره على زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتج المصري

- أن تقدم الشركة فكرة جديدة ومنافسة في مجال تصميم الإلكترونيات

- أن تقدم الشركة توقعات مستقبلية لحجم صادرات المنتج المُصمم

- أن تقدم الشركة المستندات والفواتير المعتمدة والموثقة الخاصة بالمرافق والرواتب والأنشطة ذات الصلة بعد الانتهاء من كل نشاط للحصول على دفعة الدعم النقدي التالية.



تحصل الشركات على دعم مالي لتأجير مساحات البحوث والتطوير ومساحات عمل مشتركة، ويمكنها الاستفادة من النظام البيئي المتكامل للإبداع والتطوير وكذلك المعامل التكنولوجية المتقدمة (مثل معامل إنترنت الأشياء والمدن الذكية والإلكترونيات الدقيقة، بالإضافة إلى استخدام الخدمات والمرافق المشتركة مثل غرف الاجتماعات وقاعات التدريب والمسارح والقاعات بتكلفة مخفضة، وآخر موعد للتقديم يوم 30 أبريل.