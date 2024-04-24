تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة يبلغ 9 سفن وتم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و489 شاحنة و200 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1590 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة اليوم الأربعاء أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و394 شاحنة و193 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، و95 شاحنة و7 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل والسفينة الحرية، بينما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن، و355 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "بريدج، وآيلة، وكوين نفرتيتي وآور".