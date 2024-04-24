طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في الطاسة بأقل الإمكانيات

يعشق الملايين من الأشخاص تناول الفطير المشلتت الذي يعد من أشهي أنواع الفطائر، ولكن تعتقد معظم السيدات والأمهات أن تحضير الفطير المشلتت الفلاحي داخل المنزل مجهد ويستغرق الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى العديد من المكونات المكلفة، ولكن سوف نشير إليكم إلى كيفية تحضير الفطير المشلتت البلدي داخل المنزل بطريقه سهله وبسيطة عن طريق أعداده على الطاسة على النار.

مكونات الفطير المشلتت الفلاحي



يتم تحضير عجينة الفطير المشلتت بالمكونات الآتية:



نصف كيلو من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات.

ملعقتان من السكر الأبيض المطحون.

كميه مناسبه من الماء الدافئ

عدد ثلاث ملاعق من الزبدة الفلاحي.

وعاء مناسب لخلط المكونات.



خطوات عمل الفطير المشلتت في الطاسة



يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص خاصةً عند تحضيره في وجبة الإفطار، حيث يتم تحضيره في الطاسة بالمكونات الآتية:

في وعاء عميق مناسب نبدأ في وضع كميه الدقيق ثم نُضيف عليها السكر الأبيض.

نبدأ في إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى يصبح قوام العجين طري ومتماسك.

وبعد ذلك نبدأ في توزيع كمية الزبدة على العجين ونستمر في عجنها ونتركها لمدة نصف ساعة.

في طاسه مناسبة، نقوم بوضع الزبدة البلدي علي النار، ثم نبدأ في تقطيع العجين لقطع مناسبة لحجم الطاسة.

ونبدأ في وضعها على النار ثم نقلبها على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبي.

قومي بإضافة الزبدة أو السمنة البلدي عليها لتصبح فطير فلاحي بلدي بطعم لذيذ ومميز.

هكذا أصبح الفطير جاهز، ويمكن تناوله مع الجبن القديم أو العسل والطحين.