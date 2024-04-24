تنظيف فريزر الثلاجة.. تخلصي من الروائح الكريهة في ثلاجتك

يعد تنظيف الثلاجة من أكثر الأمور المرهقة لدى معظم السيدات والنساء، وذلك نظرا لأنها تستغرق الكثير من الوقت والجهد، هذا بالإضافة أيضا إلى أنها تحتاج إلى وقت طويل لتنظيفها، كما أنه يعاني معظم الأشخاص من الروائح الكريهة التي تتراكم داخل الثلاجة وخاصة في فريزر الثلاجة، حيث يمكن من خلالها تنظيف فريزر الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة التي توجد بفريزر الثلاجة، بأبسط المكونات والتكلفة فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على هذه التفاصيل.

مكونات التخلص من الروائح الكريهة في فريزر الثلاجة



يتم تحضير خلطة تنظيف الفريزر بالمكونات الآتية:



كوب كامل من الخل الأبيض.

كوب كبير من منظف المواعين.

إسفنجة مناسبة للتنظيف.

كميه مناسبه من الماء.

وعاء مناسب لخلط المكونات.

عدد 2 ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

قطعة كبيرة من الفحم.



التخلص من الروائح الكريهة في فريزر الثلاجة



بعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها إلى تنظيف فريزر الثلاجة والتخلص من كافة الروائح الكريهة، فالخطوات الآتية:

الخطوة الأولى في وعاء مناسب لخلط المكونات قومي بوضع عدد ٢ كوب من الماء.

ثم بعد ذلك قومي في إضافة الخل الأبيض ومنظف المواعين وبيكربونات الصوديوم ثم قلبي هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تذوب تماما داخل الماء.

وبواسطه إسفنجة مناسبة للتنظيف قومي بالبدء في تنظيف فريزر الثلاجة وذلك بعد إزالة كافة الأطعمة التي توجد به.

ثم بعد ذلك قومي باستخدام فوطه مناسبة للتنشيف وضعي بعد ذلك قطعه من الفحم داخل فريزر الثلاجة واتركيها لمدة ساعة.

ثم بعد ذلك ابدئي في تشغيل الثلاجة مره أخرى وسوف تلاحظين التخلص تماما من أي روائح كريهة توجد بها وعودتها نظفيه تمام.