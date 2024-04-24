رئيس المجموعة الصينية للإعلام: كتاب شي جين بينج من أكثر أعمال القادة تأثيرًا

قال دو تشان يوان، رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن كتاب "شي جين بينج.. حول الحكم والإدارة" يمثل عملًا هامًا للرئيس الصيني، ويعد "نافذة فكرية" للعالم لفهم الصين.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر دولي عُقد اليوم بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، لعرض وتقديم الطبعة العربية لكتاب الرئيس الصيني شي جين بينج "حول الحكم والإدارة"، أنه منذ نشر المجلد الأول للكتاب في عام 2014، تم إصدار أربعة مجلدات بـ 41 لغة، وتم توزيعه في 180 دولة ومنطقة حول العالم.

وأضاف أن الكتاب يعتبر واحدًا من أكثر أعمال القادة تأثيرًا في العصر الحديث، وهو كتاب موثوق به للقراء من جميع أنحاء العالم لفهم إستراتيجية الحكم والإدارة في الصين والحضارة الحديثة للأمة الصينية في العصر الجديد، وحظي باهتمام وترحيب واسعين من كبار الشخصيات السياسية والخبراء والعلماء وجماهير الشعب في مختلف البلدان، بما في ذلك مصر.

واستكمل، أنه في الوقت الحاضر، تحت قيادة الرئيس شي جين بينج، يعمل الشعب الصيني بشكل شامل على تعزيز بناء الصين لتصبح دولة قوية وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط؛ وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل الشعب المصري أيضًا بنشاط على تعزيز "رؤية 2030" للنهضة الوطنية.

وفي هذا السياق، أعرب عن رغبته في مشاركة بعض الأفكار والخبرات حول قراءة كتاب "شي جين بينج.. حول الحكم والإدارة"، وتعزيز التحديث الصيني النمط مع "رؤية 2030".

وتابع، يشرح هذا الكتاب التوجه القيمي لوضع الشعب في المقام الأول، ويجسد فكر التنمية المتمحور حول الشعب في إدارة البلاد، وقد شدد الرئيس شي جين بينج على أن "تطلع الشعب لحياة أفضل هو هدف كفاحنا"، كما يشرح الكتاب أيضًا، رؤية الصين للنظام الدولي والحوكمة العالمية، ويولي اهتماما وثيقا ويفكر بعمق في مستقبل البشرية ومصيرها.

وأشار أن هذا الكتاب يكشف عن المنطق الداخلي للتحديث الصيني النمط، ويوفر مرجعا وإلهاما للبلدان النامية لاستكشاف طريق التحديث. التحديث هو الطموح الذي انتظرته طويلا عدة أجيال من الصينيين منذ العصر الحديث.

وأكد أن كتاب "شي جين بينج.. حول الحكم والإدارة" يقدم شرحا مميزا لتطبيق الصين فكر التنمية الجديد القائم على الابتكار والتناسق والخضرة والانفتاح والتنافع"، وتحقيق مواكبة التصنيع الجديد الطراز والمعلوماتية والتحضر والتحديث الزراعي، فضلا عن تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرة الحوكمة.