تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية

البحث عن تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد متزايد حيث أنها تعد واحدة من أهم القنوات الإخبارية في الشرق الأوسط والوطن العربي كاملا، وقد تعدت الحدود الإقليمية ليكون لها مكانة متميزة بين القنوات الإخبارية العالمية، حيث تعد الجزيرة في القناة المفضلة في كل بيت عربي لنقل الأخبار الحصرية والسريعة، ويتم البحث دائما عن ترددها الجديد الذي يُحدث باستمرار، لأن القناة تواكب التكنولوجيا الحديثة وتستخدم أحدث التقنيات المتطورة.

تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد



تمتلك قناة الجزيرة إدارة متميزة تمكنت من وضع القناة في صدارة فضائيات الأخبار بالعالم، لذلك يجد المتابع قناة الجزيرة في كل مكان من العالم، حيث يتم بث القناة على عدة أقمار صناعية، ويمكن تحميل الجزيرة على القمر المناسب لبلدك وفقا للترددات التالية.



تردد القناة عبر النايل سات..

التردد: 12347

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

هذا ويوجد تردد ثاني عبر عرب سات..



التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

أما عن متابعين هوت بيرد فيمكن تحميل القناة بالتردد التالي.

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

وأخيرا تجد الجزيرة على سهيل سات كما يلي.

التردد: 11406

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔



مميزات قناة الجزيرة الإخبارية 2024



انطلقت قناة الجزيرة منذ ما يزيد عن 20 عام وخلال هذه السنوات خلقت شبكة عظيمة من المتابعين من كل الفئات العمرية والطبقية، لأنها تنفرد بمميزات عن باقي محطات الأخبار منها التالي.

السرعة في نقل الأخبار فور وقوعها.

وجود شبكة مراسلين ضخمة من كل مكان في العالم.

امتلاك القناة استوديوهات تحليلية مجهزة على أحدث مستوى.

استخدام التقنيات المتطورة في الارسال.

امتلاك القناة أكبر وأشهر مقدمي البرامج في العالم العربي.