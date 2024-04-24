وزير التعليم العالي يعين أسامة إمام رئيسا للجنة قطاع المعاهد وشعب علوم الحاسب

أخبار مصر
الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارا بإعادة تشكيل لجنة قطاع معاهد وشعب وعلوم الحساب ونظم المعلومات، وذلك وفقا لقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وبحسب القرار شكلت اللجنة برئاسة الدكتور أسامة عز الدين إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان رئيسا للجنة، وعضوية كلا من:

- الدكتورة إيمان ثروت إسماعيل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة السابق.

- الدكتور محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الأسبق.

- الدكتور محمد عاشم عبدالعزيز أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس.

- الدكتورة ليلى محمد الفنجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان الأسبق.

- الدكتور خالد محمد حسني إمام أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الزقازيق الأسبق.

- الدكتور سامي ضيف قائما بتيسيير أعمال قطاع التعليم.

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