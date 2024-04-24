رئيس وزراء مصر الأسبق: الصين تشارك العالم أسباب النجاح

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك سابقة فريدة في قيام المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني، بالتعاون مع مكتب دراسات وأبحاث اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والهيئة الصينية للنشر والتوزيع، بعمل مشترك لرصد وتجميع أفكار وكلمات وخطب الرئيس الصيني، وترجمتها إلى اللغات المختلفة ومنها اللغة العربية".

جاء ذلك خلال حفل تقديم كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول الحكم والإدارة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، بحضور دو تشانج يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بمصر، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثل عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه "من خلال هذا الجهد المتميز غير المسبوق تتبنى الصين سياسة مشاركة العالم الخارجي عوامل وآليات نجاحها وتقديم قراءات واضحة لتطوير الفهم العميق للسياسة الصينية في العصر الحديث".

وقال شرف: "يتضمن المجلد الرابع -الذي نحن بصدده اليوم- بشكل شامل، فكر شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ويمكن القول ان المجلدات الأربعة "حول الحكم والإدارة" تهدف إلى تقديم صورة صينية واضحة لكل المتابعين الدوليين من أجل فهم صحيح للفكر الصيني الحديث من خلال فهم عميق لمدى أهمية وضرورة تحسين الاتصالات الدولية للبلاد، والتعريف بالثقافة الصينية في الخارج والسعي لتشكيل صورة موثوقة وجديرة".

وأوضح أن المجلد الرابع "رسخ الظهور المنتظم لخطابات الرئيس شي جين بينغ نفسه باعتباره حدثا عالميا في ساحة النشر. ومع تنامي مكانته كمفكر بالتوازي مع تأثيره في الشؤون العالمية، سينصب اهتمام جميع المفكرين السياسيين الجادين على المساهمات الفكرية التي يقدمها لنظرية الدولة الحديثة في ظل عالم معولم".

وأضاف شرف: "أعتقد أن أحد أعظم مواطن القوة في فكر شي تكمن في الكيفية التي يجمع بها بين حكمة وعمق تجربة الصين، التي ترجع إلى آلاف السنين، وبين الحلم الصيني الذي بدأ من أكثر من مائة عام والواقع الحالي، وبين تنمية الصين وتنمية العالم".