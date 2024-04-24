مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يزال أمامنا الكثير لتطوير علاقتنا مع الصين

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال السفير علي الحفني، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، أنه تابع تطور العلاقات المصرية- الصينية في المجال الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أنه منذ أن تم تعيينه سفيرا لمصر في الصين عام 2001، وقبلها عند إنشاء منتدى التعاون الأفريقي الصيني عام 2000، والذي شارك في أعماله ببكين، ثم منذ إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، وتوليه منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، كان شاهد على القدر الكبير من الانجاز الذي تحقق على امتداد الفترة منذ بدء العلاقات المصرية - الصينية عام 1956 وحتى اليوم، ولنا أن نفخر بما تحقق.
جاء ذلك خلال حفل تقديم كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول الحكم والإدارة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، بحضور دو تشانج يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بمصر، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثل عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ.
وقال الحفني: "لكنني ومعي دون شك كثر من المصريين يطمعون ويطمحون في أن نرى المزيد من هذه الإنجازات التي نحتاجها خلال الفترة القادمة، حتى نحقق درجات أكبر من التعارف بين الشعبين فلا يزال هناك الكثير مما يجهله الشعب المصري عن الصين الصديقة وما يتعلق بماضيها وحاضرها والعكس صحيح فالشعب الصيني لا يزال يجهل الكثير ظنا في مصر".

الخارجيه مصر القاهره المصري عصام شرف الدول العربية رئيس وزراء مصر مساعد وزير الخارجية وزير الخارجية الأسبق وزير الخارجية الرئيس الصيني

مواد متعلقة

ممثلو الولايات المتحدة بمهرجان أسوان: نسعى لتعزيز إلتزامنا بدعم صانعي الأفلام الموهوبين

الولايات المتحدة تشارك في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 2024

فيتنام تحتفل بذكرى نصرها المجيد واستعادتها للسلام فى الهند الصينية

سفارة فنزويلا تحتفل بالذكرى الـ 214 لإعلان الاستقلال في القاهرة

وزير الأعمال الإيطالي يؤكد أهمية التعاون مع مصر بالمجالات التي تحتاجها بلاده

وزير الأعمال الإيطالي يعلن عن مشروعات رائدة للبلدين ضمن خطة "ماتي" لإفريقيا

خطة ماتي.. وزير الأعمال الإيطالي يزور القاهرة لمقابلة 5 وزراء مصريين

مساعدة وزير الخارجية البوسني تدعو لدعم قرار الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية ببلادها
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة شيفيلد ومانشستر يونايتد 2024

جاري الآن: شاهد بالبث المباشر مانشستر يونايتد اليوم.. مشاهدة مانشستر يونايتد × شيفيلد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي 2024

جاري الآن: يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

عاجل - الموعد الرسمي لتغيير الساعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 (اعرف التفاصيل)

نعرف علي موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024

عاجل.. ما موقف حملات المقاطعة من ريد بول وكيلوجز نودلز وايديتا ؟

البيت الأبيض: نعول على أن تكفي الموارد المخصصة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية 2024

مخلص أهداف مانشستر يونايتد أمام شيلفيد في الدوري الإنجليزي