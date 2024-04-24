وكيلة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ تؤكد عمق تجربة الصين في الحكم والإدارة

انطلق حفل تقديم كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول الحكم والإدارة، اليوم في القاهرة، بحضور دو تشانج يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بمصر، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثل عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ.

وفي كلمتها، دعت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ المصري المفكرين وطلاب العلم إلى قراءته للوقوف على عمق تجربة الصين في الحكم والتي ترجع إلى آلاف السنين، كما يعد الكتاب مساهمة فكرية لنظرية الدولة الحديثة في ظل عالم معولم.

وأضافت أن المجلد يأتي كامتداد للمجلدات الثلاثة السابقة، وقد ركز على عدد من النقاط كالتالي: لقد بث حياة جديدة في مفهوم الحكم من خلال استكشاف المجموعة الكاملة من المفاهيم التي يقوم عليها المجتمع السليم، لتمكين الشعب من مواصلة تطبيق قيمة ومشاطرة تطلعاته إلى السلام والأمن.

وركز بشكل متزايد على المساهمة التي تقدمها الصين لحماية مستقبل البشر على كوكب عرضة للخطر من خلال أفعالهم، ويعد مفهوم الحضارة الأيكولوجية هو المفهوم الصيني الذي يجعل التنمية المستدامة مشروعا قابلا للتحقيق لخلق توازن بين الإنسان والطبيعة، وهو مفهوم له جذور عميقة في الثقافة الصينية.

وأظهر الكتاب الكيفية التي يجمع بها بين حكمة وعمق تجربة الصين، وبين الأفكار الماركسية. كنموذج لعلاقة الأفكار بالواقع.

وفي الوقت نفسه أكد الكتاب أن الديمقراطية هي "قيمة إنسانية مشتركة ومثل أعلى يعتز به دائما الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني"، مما يعني أنه لا يوجد نظام واحد ويجب على كل بلد تطوير المؤسسات التي تتناسب مع تاريخه وثقافته.

وأشار الكتاب أنه في حالة الصين، هناك خمسة مبادئ أساسية يتمسك بها الحزب الشيوعي الصيني وهي: أن الديمقراطية الشعبية هي شريان الحياة الاشتراكية؛ وأن الشعب يدير البلاد؛

وأن الاشتراكية الصينية تتوافق مع الظروف الوطنية؛ وأن جميع قطاعات المجتمع تتواصل، عن طريق الانتخابات والتصويت، إلى توافق في الآراء؛ وأن الاستفادة من مواطن قوة الديمقراطية الاشتراكية يصون ازدهار الحزب والبلاد والاستقرار على المدى الطويل.

وأضافت أنه يمكن القول إن هذا دليل على التطور المستمر لفكر الحزب عن "الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية" وكيف تتكامل مع "الديمقراطية الموجهة نحو النتائج"، فالديمقراطية تغطي جميع قطاعات المجتمع، ومطلوب من الحزب فيها توسيع مشاركة الشعب في مجالس نواب الشعب لأنها ضرورية للحيوية السياسية للصين.

وتابعت أن المجلد الرابع للرئيس شي جين بينج هو البيان الأكثر ثقة حتى الآن لمهمة الأمة الصينية وآفاقها، وإنه موجه إلى الشعب الصيني، ولكن يمثل تجربته التاريخية وإنجازاته الأخيرة التي يجب على بقية العالم اعتبارها نموذجا يحتذى به لما يمكن تحقيقه، مؤكدة أنه مصدر إلهام للجهود المشتركة الرامية إلى تأمين مستقبلنا المشترك على هذه الأرض.