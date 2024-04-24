رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نرحب بكافة الخطوات التي تدعم العلاقات المصرية الصينية

انطلق حفل تقديم كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول الحكم والإدارة، اليوم في القاهرة، بحضور دو تشانج يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بمصر، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثل عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ.

وفي كلمته، أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن المؤتمر هام ويعزز من العلاقات المصرية الصينية، متابعا: "نرحب دائما بكافة الخطوات التي من شأنها دعم تلك العلاقات".

وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تعتز بمشاركتها في هذا المؤتمر الذي يسهم في تعزيز التبادلات الصينية المصرية حول الإدارة والحوكمة وتحقيق الزيادة المعرفية حول السياسات الداخلية والخارجية الصينية.

وقال إنه من جانب الهيئة الوطنية للإعلام فهناك دور فاعل في دعم تلك الخطوات وتسليط الضوء عليها عبر إذاعات وقنوات الوطنية للإعلام.

وتابع: على مستوى الهيئة الوطنية للإعلام فهناك تعاون بنّاء ومثمر في مختلف المجالات الإعلامية مع مؤسسات إعلامية صينية ذات خبرات متميزة ومهنية واحترافية عالية، كما أقمنا سويا تظاهرات ثقافية وفنية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بهدف التعرف على الحضارة والثقافة العريقة للشعبين الكبيرين مصر والصين، ونتطلع للمزيد من التعاون الفاعل بما يحقق مردودا ثقافيا وإعلاميا واقتصاديا.

وأضاف: نسعى سويا بشكل متواصل ولتنسيق كافة الجهود والسياسات، لإنتاج ثقافي ومعرفي يعزز من العلاقات المصرية الصينية متمنين التوفيق لهذا المؤتمر الهام.