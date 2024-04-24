تردد قناة وناسة لولو 2024 ..جديد اخر تحديث شوف أغاني لولو المميزة

نزل تردد قناة وناسة لولو 2024 على جهاز الرسيفر حيث أن لولو تعد من أجمل الشخصيات التي تعلق بها الأطفال كثيرا خلال ساعات حياتهم اليومية، لأن شخصية لولو معبرة عن كل ما يمر به الطفل من مواقف حقيقية، حيث اعتمدت قناة وناسة للأطفال ” لولو” لتكون الطفلة الواقعية، التي تقدم لهم النموذج المثالي الذي يجب أن يحتذى به الأطفال ويتخذونه قدوة لهم، لذلك أصبح التردد من الترددات الهامة التي تتصدر عمليات البحث اليومية.

تردد قناة وناسة لولو 2024



حققت قناة وناسة شهرة واسعة في السنوات الماضية لأنها قناة شاملة المحتوى متنوعة البرامج، فيجد فيها الطفل كل ما يسليه أثناء ساعات النهار من ضحك ومرح، وفقرات أخرى تعليمية تقدم الحروف والأرقام وبعض الأسس العلمية البسيطة، مع الحرص على تقديم أغاني لولو التي تمتع الأطفال كثيرا، والآن موعدنا مع تردد قناة وناسة لولو 2024 الجديد بعد التحديث.



تردد القناة عبر النايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

التردد الجديد عبر العرب سات.



تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.



تردد قناة وناسة للأطفال 2024



قناة وناسة أهم الفضائيات المتخصصة للأطفال في الوطن العربي كاملا، والتي تأسست في الثالث من شهر يوليو لعام 2007 ويوجد المقر الرسمي والرئيسي لها في مدينة دبي، وتنطق برامج القناة باللغة العربية وهي أحد القنوات التابعة للمجموعة الشهيرة mbc، وتندرج قناة وناسة تحت فئة قنوات الأطفال الغنائية المتنوعة وهي تبث على كل من القمرين نايل سات 102 وبدر سات، وبالتالي تغطي دول الشرق الأوسط ومحيط القرن الإفريقي، وتمتلك القناة صفحات رسمية على كل منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب.