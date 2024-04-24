سعر ومواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra هاتف ضد الماء والكسر

سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra هاتف ضد الماء والكسر

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra واحدًا من أقوى الهواتف الرائدة التي قدمتها شركة سامسونج، يتميز الهاتف بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+، مما يوفر صورة عالية الجودة مع دعم معدل تحديث 120Hz، كمايأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية تدعم الذكاء الاصطناعي، مما يمنح المستخدم صورًا ذات جودة استثنائية، بالإضافة إلى ذلك يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكم، إذا كنت تبحث عن هاتف رائد مع أحدث التقنيات وميزات الأداء العالي، فقد يكون Samsung Galaxy S24 Ultra الخيار المناسب لك.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra



شريحتين اتصال Nano Sim

NFC مدعوم

شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G

الأبعاد 79×162.3×8.6 ملم

الوزن 233 جرام

مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 (يمكن غمره تحت الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة)

قلم S Pen مدمج في جسم الهاتف، يمكن سحبه بسرعة 2.8 ملم/ثانية

مواد التصنيع ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم

الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، مسطحة، حجم 6.8 إنش، دقة 1440×3088 بكسل، معدل كثافة بكسلات 505 بكسل/إنش، دعم لمعدل التحديث 120Hz، دعم HDR10+، طبقة حماية Gorilla Glass Armor، سطوع يصل إلى 2600 شمعة

الذاكرة الداخلية

الإصدار الأول: 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

الإصدار الثاني: 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

الإصدار الثالث: 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت RAM

إمكانية زيادة المساحة التخزينية غير مدعومة

المعالج Snapdragon 8 Gen 3، بتكنولوجيا 4 نانو

الكاميرا الأمامية دقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

الكاميرا الخلفية

الكاميرا الأولى: 200 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.7، OIS

الكاميرا الثانية (Periscope): 50 ميجا بكسل، OIS، زوم بصري 5X وديجتال 100X

الكاميرا الثالثة (زوم قريب): 10 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، OIS

الكاميرا الرابعة (واسعة): 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2

تصوير الفيديو 8K@24 و30 إطار/ث

4K@30 و60 و120 إطار/ث

FHD@30 و60 و240 إطار/ث



HD@960 إطار/ث

مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra



الميكروفون الثانوي مدعوم لعزل الضوضاء والضجيج

الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6e/7، دعم tri-band، Wi-Fi Direct

البلوتوث إصدار 5.3، بالإضافة إلى دعم A2DP، LE

تحديد الموقع الجغرافي GPS، بالإضافة إلى دعم GLONASS، BDS، GALILEO

وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة مدمج بالشاشة ويعمل بالموجات فوق الصوتية Ultrasonic، خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بالوجه

السماعات الخارجية ستيريو لتجربة صوتية مجسمة

المستشعرات الأخرى التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، الضغط الجوي

Samsung DeX لمشاركة الملفات مع الكمبيوتر

Bixby المساعد الصوتي

منفذ USB Type C، دعم لخاصية OTG

البطارية

سعة 5000 مللي أمبير

دعم للشحن السريع بقوة 45 واط

الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط

الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط

نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1

الألوان التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، التيتانيوم الأصفر

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra



السعر في الخارج:

256 جيجا + 12 جيجا رام: 1300 دولار.

السعر في مصر:

256 جيجا + 12 جيجا رام: 66،000 جنية.

512 جيجا + 12 جيجا رام: 73،000 جنية.

السعر في السعودية:

512 جيجا + 12 جيجا رام: 5400 ريال.

السعر في الإمارات:

512 جيجا + 12 جيجا رام: 5100 درهم.