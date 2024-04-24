تردد قناة الرابعة العراقية 2024 لمتابعة أهم الأحداث الرياضية

تعد قناة الرابعة العراقية أحد أهم وأشهر القنوات الرياضية المتخصصة في الوطن العربي، حيث تنقل العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والقارية علي شاشتها بشكل حصري، بالإضافة لبث العديد من البرامج الرياضة التي يقدمها أبرز مقدمين البرامج في الوطن العربي، وتهتم هذه البرامج بكرة القدم والرياضات الأخري الجماعية والفردية، وقد تأسست القناة في عام 2003 ومنذ تأسيسها جذبت فئة كبيره من المهتمين بالرياضة في العراق والدول العربية.

تردد القناة الرابعة الرياضية



تتميز القناة الرابعة الرياضية بتقديم العديد من الدوريات العالمية بشكل حصري بالإضافة إلى العديد من المباريات الهامة للفرق الأوروبية، لهذا يبحث العديد من محبي كرة القدم على تردد القناة لهذا يمكن استقبال القناة على التردد التالي:





النايل سات 11687 افقي 27500 5/6

العرب سات 11747 عمودي 27500 3/4



كيف اضيف تردد قناة الرابعة الرياضية؟



يمكن لعشاق كرة القدم والبرامج الرياضية المتميزة الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة كافة الأحداث الرياضية والمباريات دون تشويش أو انقطاع على مدار اليوم، عن طريق استقبال القناة عبر الخطوات التالية:

عليك ضبط جهاز التحكم أمام التليفزيون.

النقر على زر الإعدادات الموجود في القائمة الرئيسية.

بعد ذلك عليك اختيار كلمة بحث

عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل تردد القناة ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز وغير ذلك.

ثم عليك اختيار موافق، وستظهر أمامك كافة النتائج المتعلقة بالقناة.

عليك النقر على كلمة حفظ لتنزيل القناة.



مميزات القناة الرابعة الرياضية



تتمتع القناة الرابعة الرياضية بمجموعة من المميزات مما يجعلها الخيار الأفضل لمحبي كرة القدم ومن هذه المميزات:

تقديم تغطية متميزة لأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم، من بطولات كرة القدم وحتى الألعاب الأخري الفردية مثل رياضات الدفاع عن النفس والتنس وغيرها.

تقدم بث حصري ومباشر للأحداث الرياضية الهامة على مستوى العالم.

الجودة العالية في الصوت والصورة.

البرامج المتعلقة بتحليل المباريات واللاعبين.