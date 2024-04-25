قليلٌ من الوقت يفصلنا عن تغيير الساعة في مصر للتوقيت الصيفي لعام 2024، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة وبهذا التغيير، ستصبح الساعة القانونية في مصر تُعرض بالتوقيت المحدد مسبقًا مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر لعام 2024، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. وبالتالي، في يوم الخميس 25 أبريل، سيتم تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 1:00 صباحًا.

التوقيت الصيفي.. متى تتغير الساعة في مصر؟

تبدأ ساعات العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2024 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

مده التوقيت الصيفي

حتى اللحظة الحالية، يتم العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، والذي بدأ تطبيقه منتصف ليلة يوم 27 أكتوبر 2023، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة ويستمر العمل بهذا التوقيت لمدة تقارب 6 أشهر، قبل أن يحل التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، ابتداءً من الساعة الأولى من فجر يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

يُلاحظ أن نحو 70 دولة حول العالم تتبع نظام التوقيت الصيفي، وذلك بهدف الاستفادة من ساعات نهار أطول، مما يُسهم في توفير الطاقة، فعند تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة، يتم الحصول على ساعة إضافية من ضوء النهار، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الإضاءة الكهربائية.

ترشيد الطاقة.. أهمية وأسباب التوقيت الصيفي

بعد 7 سنوات من إلغائه، عادت مصر لاعتماد التوقيت الصيفي في العام الماضي 2023، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

يتضمن نظام التوقيت الصيفي في مصر تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويهدف ذلك إلى ترشيد استخدام الطاقة وتحقيق الاقتصاد في تشغيلها، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والمتغيرات التي تشهدها البلاد والعالم بشكل عام.

عاد العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر لعام 2024 بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تقرير التوقيت الصيفي.

وينص القانون على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

عند اتصال الأجهزة الذكية مثل الساعات الرقمية والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب بالإنترنت، يتم تغيير الساعة تلقائيًا للتكيف مع التوقيت الصيفي.