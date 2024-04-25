اقتصاد كوريا الجنوبية يحقق نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين

حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام، مع انتعاش الإنفاق الخاص، والاستثمار في البناء، وارتفاع الصادرات.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي من يناير إلى مارس،.

ويمثل معدل النمو في الربع الأول، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أعلى مستوى له منذ الربع الأخير في عام 2021، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4%.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 0.9% في الربع الأول، متباطئة من زيادة بنسبة 3.5% في الربع السابق له، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.4% في الربع السابق.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.5% للمرة العاشرة على التوالي، حيث يتوقع اعتدالًا أبطأ من المتوقع في التضخم.

وتباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات، وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئًا من نمو بنسبة 2.6% في 2022 ونمو بنسبة 4.3% في 2021، في ظل توقعات للبنك المركزي بأن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بنحو 2% في العام الجاري.