"خدمات جوازات مطار البحرين" تحصل على المركز الثالث عالميًا ضمن جوائز شركات الطيران العالمية 2024

حققت مملكة البحرين إنجازًا جديدًا على المستوى الدولي من خلال حصول خدمات جوازات مطار البحرين الدولي على المركز الثالث ضمن جوائز شركات الطيران العالمية 2024 "جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران" في فئة "أفضل خدمات جوازات المطار". بعد تطبيق معايير صارمة تشمل كفاءة وسرعة الإجراءات، وسهولة التنقل، وكفاءة موظفي الجوازات من حيث استقبال الزوار، ومدى رضا المسافرين.

ويُعد هذا الفوز شهادة دولية على التميز والريادة في الخدمات التي تقدمها شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وحرصها المستمر على تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار البحرين الدولي. حيث جاء ترتيب البحرين في المركز الثالث بعد مطار شانغي في سنغافورة، ومطار زيورخ الدولي في سويسرا.

وأعرب الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا التزام شئون الجنسية والجوازات بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

وأشار إلى أن خدمات جوازات المطار تلعب دورًا مهما في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين شئون الجنسية والجوازات والإقامة وشركة مطار البحرين.