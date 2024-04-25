طرح محال وصيدلتين ومخبز واستغلال أماكن انتظار مركبات بالعبور بالمزاد العلني

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 5 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، بمنطقة 2600 فدان بالحي 39، وطرح مخبز بمساحة 1460م2 بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة،  للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 12/5/2024.


وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور طرح حق استغلال وتشغيل 3 مواقع انتظار للمركبات بمناطق مختلفة بالحي الأول بالمدينة بمساحات تتراوح من (1000 م2: 2700م2 ) بنظام مقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد العلني لهذا الطرح يوم الأربعاء 22/5/2024.


جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقري الجهازين، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلتين والمخبز وأماكن انتظار المركبات فى مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

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