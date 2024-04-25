الإمارات وتشيلي تنجزان بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أنجزت دولة الإمارات وتشيلي مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المنافع المتبادلة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، و"ألبرتو فان كلافيرين" وزير الخارجية في تشيلي وقعا بيانًا مشتركًا لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.

وستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، بما يمثل نموًا بنسبة 23.6% منذ عام 2019.