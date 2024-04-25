منتخب مصر للقوس والسهم يشارك في كأس العالم بشنغهاي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

شارك منتخب مصر للقوس والسهم في منافسات المرحلة الأولى لبطولة كاس العالم التي أقيمت في مدينة شنغهاي الصينية.

وشهدت المنافسات تحقيق  شريف أشرف لاعب منتخب مصر للقوس والسهم رقمًا مميزًا، بعدما سجل  657  نقطة ليحتل المركز 62 ويتواجد ضمن أول 64 لاعبا في التصنيف خلال البطولة.

كما شهدت البطولة مشاركة كل من ماجد دميان وليندا شرف الدين، وحقق الثنائي أرقامًا جيدة في منافسات البطولة.

وتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 190 لاعب و142 لاعبه يمثلون 48 دولة، أبرزها كوريا الجنوبية والصين وتايوان والهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والمكسيك.
ويحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جير على مشاركة المنتخب في البطولات الدولية في إطار خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين لدور الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشافي يرد بغضب على هذه الشائعة ولابورتا يتدخل

عصام الحضري يفتح النار على ناجي: مدرب ظالم وحسبنت عليه

عاجل.. أول رد من الزمالك على بيع زيزو لسد غرامة خالد بوطيب

فريق مصرى يحصل على المركز الثانى بين 108 دول بجائزة سايبر دريل للأمن السيبراني

20 شفرة موس تقود عاطل للحبس سنة بالجيزة

عاجل... صدمة في ريال مدريد إصابتان جديدتان قبل مواجهة البايرن

غناء هيثم شاكر وبوسي ورقص سوسن بدر.. أبرز لقطات حفل زفاف نجلة بدرية طلبة

عاجل: سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2024 في البنك المركزي المصري