فريق مصرى يحصل على المركز الثانى بين 108 دول بجائزة سايبر دريل للأمن السيبراني

فاز الفريق المصري بالمركز الثاني من 108 دول في مسابقة سايبر دريل للأمن السيبراني Global Cyber Drill المقامه تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، وذلك بمشاركة العديد من الدول مثل إيطاليا وتركيا وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا.

وتم دعوة الفريق المصري EG-CERT عن طريق مخاطبة الجهاز القومي للاتصالات NRTA للمشاركة في المناورة السيبرانية العالمية Global Cyber Drill والمنعقدة خلال الايام الثالث والعشرين إلى يوم الخامس والعشرين من أبريل، والتي تم تنظيمها بواسطة الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبراني بأبوظبي.

حصل الفريق المصري على المركز الأول في اليوم الأول من المناورة من بين ۱۰۸ فريق مشارك، وذلك خلال مناورة بعنوان "اختبار قدرة الفريق على الاستجابة للحوادث وصيد التهديدات المتقدمة المستمرة"، وشمل ترتيب الفرق الخمسة الأولى، مصر، والبانيا، والبحرين، وإرمينيا، وتركيا.

وحصل الفريق المصري علي المركز الرابع في اليوم الثاني من المناورة وذلك من بين ۱۰۸ فريق مشارك، وذلك من خلال مناورة بعنوان "تعقب الأنشطة الاجرامية Cyber Criminal Tracking"، وكان الفارق في درجات الأربع فرق الأولي متقارب للغاية.

وكان ترتيب الفرق الخمسة الاولي كالتالي، البانيا ثم سنغافورة بعدها كازاخستان ومصر، وفى النهاية أرمينيا، ولهذا تم تكريم الفريق المصري اجمالًا بالحصول على المركز الثاني خلال جميع المناورات السيبرانية التي تمت، وترتيب الدول الثلاثة التي تم تكريمها كان كالتالي: ألبانيا ثم مصر ثم تركيا.