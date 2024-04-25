طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية

تُعد الكبسة السعودية من أشهر الأطباق العربية وأكثرها غنى بالنكهات، فهي تُقدم على مائدة العائلة في المناسبات السعيدة، ويمكن لكل ست بيت ان تقوم بعمل الكبسة بكل سهولة في المنزل حيث إنه ا من المأكولات الذبذة التي لا تخلو منها اى سقرة.

مكونات الكبسة



1 كيلو غرام من الفراخ، مقطع إلى 8 قطع

الأرز: 4 أكواب بسمتي

البصل: 2 بصلة كبيرة، مفرومة

الثوم: 6 فصوص، مفرومة

الطماطم: 4 حبات، مقطعة مكعبات

معجون الطماطم: 2 ملعقة كبيرة

الزبدة: 1/4 كوب

الزيت النباتي: 1/4 كوب

الماء: 6 أكواب

التوابل:2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل

1/4 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح وفلفل حسب الرغبة

المُكملات:زبيب أسود

لوز مقلي

بقدونس مفروم



خطوات تحضير الكبسة



تحضير الدجاج: نُتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ونتركه جانبًا ليتشرب النكهات.

تحضير الأرز: نغسل الأرز جيدًا وننقعه في الماء لمدة 30 دقيقة.

تحضير المرق: في قدر كبير، نُذيب الزبدة ونُضيف البصل ونقلّبه حتى يذبل.

إضافة الدجاج: نُضيف قطع الدجاج إلى البصل ونقلّبها حتى يصبح لونها ذهبيًا.

إضافة التوابل: نُضيف معجون الطماطم، الطماطم المقطعة، والبهارات (بهارات الكبسة، الكركم، الكمّون، البابريكا، القرفة، القرنفل، الهيل، الفلفل الأسود).

إضافة الماء: نُضيف الماء إلى القدر ونُغطيه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.

تحضير الأرز: نُصفّي الأرز من الماء ونُضيفه إلى قدر الدجاج.

الطبخ: نُحرّك الأرز مع الدجاج والمرق بِحذر، ثم نُغطّي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

التقديم: نُزين الكبسة بالزبيب، اللوز المقلي، والبقدونس المفروم، ونقدمها ساخنة مع صلصة الدقوس أو المخللات.