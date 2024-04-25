مواصفات سيارة تويوتا كورولا بأداء عالي وتصميم عصري

مواصفات سيارة تويوتا كورولا بأداء عالي وتصميم عصري

سيارات
بوابة الفجر

تويوتا كورولا هي واحدة من أشهر، وأكثر السيارات مبيعًا في العالم، ولذلك هناك العديد من الأسئلة عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا، حيث بلغ عدد مبيعاتها أكثر من 45 مليون سيارة منذ إطلاقها في عام 1966، وذلك يرجع إلي أنها تتميز بتصميم عصري، وراحة استثنائية، وكفاءة في استهلاك الوقود، كما تُقدم كورولا نسخة هايبرد، والتي تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا في السوق المصري والعالمي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا


تدور العديد من التساؤلات حول سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا، وذلك لأن هذه السيارة تتمتع بمواصفات عالية الجودة والتقنية، وسوف نعرض لكم مواصفات سيارة تويوتا كورولا خلال الأسطر التالية:

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر أو 2.0 لتر يُولد قوة تتراوح بين 139 حصان و169 حصان.
ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بستة أو عشر سرعات.
نظام تعليق مستقل أمامي وخلفي، يوفر راحة وثبات في القيادة.
نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، ونظام مساعدة الفرملة (BA)، يحسن من أداء الفرملة والسلامة.
نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات (HAC)، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني (VSC)، ونظام التحكم في الجر (TRC)، يزيد من الثقة والتحكم في القيادة.
شاشة لمس مقاس 7 أو 8 بوصة، والتي تدعم نظام أبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، كما توفر وصولًا سهلًا إلى الملاحة والترفيه والاتصال.
لوحة عدادات رقمية مقاس 4.2 أو 7 بوصة، تعرض المعلومات الهامة للسائق بوضوح.
نظام صوتي ممتاز، يضم ستة أو تسع سماعات، ويوفر تجربة صوتية رائعة.
نظام السلامة النشطة من تويوتا (TSS)، والذي يضم مجموعة من الميزات الذكية، مثل نظام الكشف الحوادث الأمامية (PCS)، ونظام تحديد المسار (LDA)، ونظام التحكم في السرعة المستند إلى الرادار (DRCC)، ونظام الإضاءة الأمامية الآلي (AHB)، والتي تساعد على تجنب أو تقليل الحوادث.

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