قيادي بحركة فتح: أمريكا تدير كافة القرارات التي تتخذ ضد القضية الفلسطينية

قيادي بحركة فتح: "أمريكا لم تعطي فلسطين إلا أقوالا.. ومولت إسرائيل بالسلاح والمال"

عربي ودولي
الحرب على غزة
الحرب على غزة

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى المئات من الشهداء الشباب.

قيادي بحركة فتح: أمريكا تدير كافة القرارات التي تتخذ ضد القضية الفلسطينية

وأضاف الدكتور ماهر صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير كافة القرارات التي تتخذ بالسلب ضد القضية الفلسطينية، وساهمت في ارتكاب الاحتلال إسرائيل آلاف المجازر ضد سكان قطاع غزة  عندما استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة ضد وقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أمريكا تمارس ازدواجية في المعايير تكيل بمكيالين، ولم تعطي الدولة الفلسطينية سوى أقوال بحل الدولتين بينما تمول إسرائيل بالسلاح والمال لإبادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الشهداء في غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألف منذ بداية العدوان أكتوبر الماضي.

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