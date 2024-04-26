أكد جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يتعرض للظلم خلال توليه منصبه الحالي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

جمال العاصي: المقارنة بين عبد الحفيظ وخالد بيبو مختلفة

وقال جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن المقارنة بين سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو في منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي مقارنة مختلقة من جانب البعض لأهداف وأغراض معينة ".

وتابع: "خالد بيبو يقوم بدوره على أكمل وجه حاليا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومن الظلم مقارنته مع سيد عبد الحفيظ ".

