صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبًا إقليميًا في السعودية

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتح صندوق النقد الدولي، مكتبًا إقليميًا في العاصمة السعودية الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسبما أفادت به وكالة أنباء السعودية، فقد جاء الافتتاح على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضافت الوكالة ان المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، كما سيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

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