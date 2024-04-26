بنك اليابان يثبت معدل الفائدة ويرفع توقعات التضخم



أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0% و0.1% اليوم الجمعة السادس والعشرين من أبريل نيسان وفقًا لتوقعات المحللين.

ويأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في طوكيو عند مستويات أقل من التوقعات عن أبريل نيسان، ليسجل التضخم الأساسي مستويات 1.6% مقارنة بالتقديرات عند 2.2%.

وأكد بنك اليابان على أنه سيواصل شراء السندات بما يتماشى مع قرار مارس آذار. وكان البنك أعلن الشهر الماضي أنه اشترى 6 تريليونات ين (83.5 مليار دولار) من السندات شهريًا في الماضي.

ولم يمنح بنك اليابان أي تصريحات بشأن الين الذي انخفض لأقل مستوى في 34 عامًا أمام الدولار أمس الخميس. واخترقت العملة مستويات 156 ينًا لكل دولار اليوم الجمعة بعد القرار.

وفي سياق متصل، أصدر بنك اليابان توقعاته لاقتصاد اليابان عن الربع الثاني، والتي رفع من خلالها تقديراته للتضخم عن العام المالي 2024.

ويتوقع المركزي الياباني في الوقت الحالي مستويات تضخم تتراوح ما بين 2.5% و3% عن العام المالي الجاري، ارتفاعًا من التقديرات السابقة التي تراوحت ما بين 2.2% و2.5%.

وأضاف البنك: التضخم من المتوقع أن يتسارع إلى نحو 2% في العامين الماليين 2025 و2026.

في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024 إلى مستوى يتراوح ما بين 0.7% و1% انخفاضًا من تقديرات شهر يناير كانون الثاني التي تراوحت ما بين 1% و1.2%.