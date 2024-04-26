جدول ترتيب الفرنسي قبل مباراة مونبيلييه ونانت

تستأنف اليوم الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي، وذلك بمباراة وحيدة تجمع بين مونبيلييه ونانت.

ومع مرور 30 جولة من عمر المسابقة يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 69 نقطة، بينما يحتل كليرمونت المركز الاخير برصيد 22 نقطة.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم.

ترتيب الدوري الفرنسي

1-باريس سان جيرمان: 69 نقطة

2-موناكو:58 نقطة

3-بريست: 53 نقطة

4-ليل: 52 نقطة

5-نيس:48 نقطة

6-لنس: 46 نقطة

7-رين: 42 نقطة

8-أولمبيك مارسليا: 41 نقطة

9-أولمبيك ليون: 41 نقطة

10-ريمس: 40 نقطة

11-تولوز: 37 نقطة

12-مونبلييه: 36 نقطة

13-ستراسبورغ: 36 نقطة

14-نانت: 31 نقطة

15-ميتز: 29 نقطة

16-لوهافر: 28 نقطة

17-لوريان: 26 نقطة

18-كليرمونت: 22 نقطة