موقف نابولي من الموافقة على رحيل كفاراتسخيليا إلى برشلونة

تحدث تقارير صحفية إيطالية، عن خطوة جديدة من إدارة نابولي، للحفاظ على نجم الفريق، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

ووفقا صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن كفاراتسخيليا يعد من أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت "وكيل كفاراتسخيليا سيصل نابولي الأسبوع المقبل، حيث يخطط رئيس النادي، أوريليو دي لورينتس إلى تجديد عقد اللاعب".

وتابع التقرير "إدارة نابولي تخطط لزيادة الراتب الحالي لكفاراتسخيليا، ليصبح 4 ملايين يورو بدلا من 1.5 مليون يورو، رغم الزيادة الضخمة في عقد كفاراتسخيليا، لكن اللاعب الجورجي يريد اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته".





وأتمت “باب الرحيل سيكون مفتوحا أمام كفاراتسخيليا، إذا لم يتمكن نابولي من التأهل لدوري أبطال أوروبا”.



ويرتبط خفيشا كفاراتسخيليا بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو 2027.