موقف نابولي من الموافقة على رحيل كفاراتسخيليا إلى برشلونة

الفجر الرياضي
كفاراتسخيليا
كفاراتسخيليا

تحدث تقارير صحفية إيطالية، عن خطوة جديدة من إدارة نابولي، للحفاظ على نجم الفريق، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

ووفقا صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن كفاراتسخيليا يعد من أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت "وكيل كفاراتسخيليا سيصل نابولي الأسبوع المقبل، حيث يخطط رئيس النادي، أوريليو دي لورينتس إلى تجديد عقد اللاعب".

وتابع التقرير "إدارة نابولي تخطط لزيادة الراتب الحالي لكفاراتسخيليا، ليصبح 4 ملايين يورو بدلا من 1.5 مليون يورو، رغم الزيادة الضخمة في عقد كفاراتسخيليا، لكن اللاعب الجورجي يريد اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته".

نائب السفير المصري يستقبل بعثة الزمالك في غانا

عبدالجليل: مهمة الزمالك صعبة في غانا.. ودريمز فريق عشوائي



وأتمت “باب الرحيل سيكون مفتوحا أمام كفاراتسخيليا، إذا لم يتمكن نابولي من التأهل لدوري أبطال أوروبا”.

ويرتبط خفيشا كفاراتسخيليا بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو 2027.

خفيشا كفاراتسخيليا كفاراتسخيليا نابولي أوريليو دي لورينتس برشلونة نابولي وبرشلونة

مواد متعلقة

ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يتحدث عن صعوبة مواجهة دريمز في كوماسي
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. صراع أوروبي ناري على ضم صفقة عربية

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن موقف برشلونة من ضم حاوي البريميرليج

تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ

شاهد.. يسرا تدافع عن محمد سامي

تسريبات تكشف عن تفاصيل الفيلم القادم لشاه روخ خان

تعاون بين أيشومان خورانا وكاران جوهار في مشروع سينمائي جديد

مفاجأة كبرى.. أنشيلوتي يجهز نجم الفريق لموقعة بايرن ميونخ

ليلي جلادستون تشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان The Wedding Banquet