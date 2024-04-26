قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهئنة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة أعياد سيناء، مشيرًا إلى أن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تشرفت بحضور السيد الرئيس الذي يدعم الرياضة المصرية.

أشرف صبحي: مصر قادرة على تنظيم البطولات العالمية

وقال وزير الرياضة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كل الوفود المشاركة في البطولة، أشادوا بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الجديدة، والتي استضافت بطولة العالم للرماية، ثم البطولة الودية لكرة القدم بمشاركة منتخب مصر وشاهدنا واحد من أكبر الاستادات، ثم مضمار الفروسية التابع لسلاح المدرعات، والشكر والتقدير للاتحاد المصري للفروسية، ولدينا لاعبين مميزين في الفروسية، وهناك تطور واضح في الرياضة المصرية على كل المستويات، ونتمنى أن ينقل الإعلام الصورة الجيدة، ونحن نستمع إلى النقد جيدًا من أجل تحويل السلبي إلى إيجابي".

وأضاف: "حرصت على الذهاب لاستاد القاهرة بطولة افريقيا لـ الجودو، ثم بطولة العالم للكاراتيه ستقام في مصر، والرياضة المصرية تسير بشكل رائع، وهناك منشآت عالمية وطفرة كبيرة في كل الاستادات والصالات الرياضية، والسنوات الخمسة الماضية شهدت طفرة نتيجة التخطيط الجيد، ونعمل على تطوير كل شئ، والاهتمام بالشباب مع الاجهزة المعنية ووزارة الشباب والرياضة".

وأكمل: "نحن أكبر دولة نظمت بطولات عالمية وعربية وإفريقية، وندعم كل رؤوساء الاتحادات الرياضية، والذين اصبحوا أعضاء في الاتحادات الدولية والافريقية، وهدفنا أن يكون لنا قوة ناعمة، وقمنا بتدعيم اتحاد الخماسي، والسلاح، والجمباز، وكل ذلك بدعم الدولة المصرية، ونمنح دفعة لكل المؤسسات من أجل العمل بشكل قوي".

وزاد: "المنظومة الرياضية فقدت واحد من أهم المدربين وهو سعيد الشيشيني نجم المقاولون السابق، وهو كان دائم الحديث معي، ولدينا هيكل تنظيمي لإدارة الازمات، ودائما نذاكر مواقفنا وقمنا بإصدار بيان رسمي بشأن ما حصل في نادي الترسانة، وقمنا بالاطمئنان على أولادنا، وقمنا بتوجيه الادارة الرياضية بالجيزة باتخاذ كل الاجراءات القانونية، ولا بد من اتخاذ اجراءات طبية كاملة، وقياس نسبة الكلور في حمامات السباحة، وهناك متابعات مستمرة من جانب الوزارة، ودائما حريصين على الاطمئنان على اولادنا، وهناك نظام كامل متبع من جانبنا ونتعامل مع الأمور بشفافية واحترافية كاملة".

وأتم: "بدعم القيادة السياسية، مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى بالعمل الجماعي وخطط التطوير الموجودة لدينا".