أسعار النفط ترتفع وتتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس والعشرين من أبريل نيسان، وتجاوز خام برنت مستويات 89 دولارًا للبرميل، كما تتجه لإنهاء خسائر دامت لأسبوعين.

وجاءت مكاسب النفط بعدما أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي في الوقت الذي تستمر فيه المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقالت يلين إن النمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يكون أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية الأضعف من المتوقع.

وأضافت في تصريحاتها لرويترز: نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام قد يتم تعديله بالزيادة، كما أن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل غير المألوفة دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له في ما يقرب من عامين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% إلى 89.38 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 83.90 دولار للبرميل.

أما على مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بأكثر من 2% حتى الآن، فيما زاد الخام الأميركي بنسبة 0.8%.

كما تلقت الأسعار في وقت مبكر من الجلسة دعمًا من المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستنقل المدنيين من المدينة الواقعة جنوب غزة وستشن هجومًا شاملًا.