عاجل| كواليس حالة الطقس الأن.. الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار وهبوب الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأن، وعلى مدار اليوم، حيث يشهد الطقس تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري؛ حيث يُصاحبها سقوط الأمطار.

وفي بيان الهيئة العامة للأرصاد، تأكد أنه تشهد البلاد فرص أمطار، ومن المقرر أنها تبقى قائمة علي العديد من المناطق الشمالية خلال اليوم.

حالة الطقس الآن

وعن حالة الطقس الأن، من المتوقع أنه يحدث سقوط الأمطار علي مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء تصل إلى حد السيول.

ومن المنتظر أن يغطي معظم أنحاء البلاد السحب والتي تؤدي إلي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، فمن المؤكد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم