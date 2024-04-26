يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة من هي نعمت شفيق، المرأة المصرية التي اعترضت على الاعتصامات والمظاهرات في جامعة كولومبيا واستدعت الشرطة لفض احتجاج الطلاب المتضامن مع الفلسطينيين، حيث شارك أكثر من مائة طالب في التضامن مع القضية الفلسطينية وأهالي غزة.

وبعد الاتهامات العديدة الموجهه لـ نعمت يتسائل العديد عن معرفة اتجاهات شفيق وهي مع القضية أم مع إسرائيل

نعمت شفيق .. تشعل غضب طلاب جامعة كولومبيا المعتصمين من أجل غزة

تعرف على هوية نعمت شفيق

نعمت طلعت شفيق تُعرف أيضًا باسم "مينوش شفيق" مصرية الأصل، ولدت في 13 أغسطس 1962 في الإسكندرية، حاليًا، تشغل منصب رئيس جامعة كولومبيا العشرين، حيث تولت هذا المنصب منذ يوليو 2023، وتحمل جنسيتين غير المصرية البريطانية والأمريكية.

نشأت نعمت شفيق

نعمت ولدت في مصر، في محافظة الإسكندرية، مسلمة الديانة كما والداها، وكانا مدرسين وكان والدها أيضًا رجل أعمال ثري يمتلك عدة أراضي.

وفي سن الرابعة، التحقت بمدرسة أجنبية تدعى "شوتس الأمريكية"، وبعد تأميم ممتلكات عائلتها من قبل الحكومة المصرية في الستينات، انتقلت العائلة إلى الولايات المتحدة، حيث عاشت في سافانا، جورجيا، ثم انتقلت إلى ميامي ورالي بولاية نورث كارولينا.

نعمت شفيق .. تشعل غضب طلاب جامعة كولومبيا المعتصمين من أجل غزة

عادت نعمت إلى مصر أثناء فترة دراستها في المرحلة الثانوية وحصلت على الثانوية العامة من مصر، ثم انتقلت للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد عام واحد، انتقلت إلى جامعة ماساتشوستس أمهرست، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في السياسة والاقتصاد.

بعد التخرج، عملت نعمت لمدة عامين في مكتب القاهرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تناولت قضايا التنمية في مصر، وحصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من إحدى كليات الاقتصاد، تليها درجة DPhil في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفورد.

زواج نعمت شفيق

في عام 1990، تزوجت نعمت شفيق من الاقتصادي المصري محمد العريان أثناء فترة عملها في البنك الدولي وصندوق النقد، ولكن انفصلت عنه بعد مرور عدة سنوات، وفي عام 2002، تزوجت من العالم رافائيل جوفين، وأنجبت منهما طفلين توأم بالإضافة إلى ثلاثة أبناء آخرين.

نعمت شفيق .. تشعل غضب طلاب جامعة كولومبيا المعتصمين من أجل غزة

نعمت شفيق تطلب الشرطة لطلابها

في 18 أبريل 2024، قام أكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا بتنصيب خيام في الحرم الجامعي، احتجاجًا على التعاون مع إسرائيل والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وتضامنًا مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية.

كما عبروا عن رفضهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين، واعتبروها جرائم حرب وإبادة جماعية، بموجب مسؤوليتها كرئيسة لجامعة كولومبيا، استدعت نعمت الشرطة لفض الاعتصام الذي نظمه الطلاب.

في خطابها أمام مجلس النواب الأمريكي بخصوص الحرب على غزة واحتجاجات الطلاب في الحرم الجامعي، زعمت نعمت أن استدعاء الشرطة جاء بناءً على مخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات، لكن هذا الحجج أثار استياءًا كبيرًا من قرارها، حيث اتهم الطلاب بأنها تنتهك حرية التعبير.

في ذلك الوقت، واجهت نعمت انتقادات شديدة من مؤيدي قضية فلسطين، حيث اتهمها البعض بانتهاك حقوق حرية التعبير بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما اتهمها آخرون بالتقصير في حماية ودعم الطلاب اليهود.

أكدت نعمت على أن هناك مزيدًا من الجهود التي ينبغي بذلها لمكافحة معاداة السامية ودعم الحرية الأكاديمية.

وشددت على أن التوازن بين حقوق حرية التعبير للمحتجين وحقوق الطلاب اليهود في الاستمتاع ببيئة جامعية خالية من التمييز كان تحديًا كبيرًا في الحرم الجامعي، وكذلك في العديد من الجامعات الأخرى في الأشهر الأخيرة.