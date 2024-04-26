طريقة عمل المكرونة النجرسكو زي المحترفين هتعجب الجميع

طريقة عمل المكرونة النجرسكو من إحدى الوصفات المتميزة التي تجهز المكرونة بها بالصوص الأبيض، حيث أنها وصفة ليست تقليدية ويعتمد تحضيرها على إضافة الحليب، وتحرص ربات المنزل على إتقان تحضيرها بأطيب مذاق، ولهذا سيتم توضيح تفاصيل هذه الوصفة بالمقال الآتي بأكمل التفاصيل لنتيجة مرضية.

وصفة لعمل المكرونة النجرسكو



بتتبع بعض التفاصيل يمكن تحضير صينية المكرونة النجرسكو على أصولها وتتمثل وصفة إعدادها على النحو التالي:

مكونات عمل المكرونة النجرسكو



مكرونة شرائط بمقدار ربع كيلو.

قطع من صدور الدجاج بمقدار ربع كيلو.

فلفل حلو مقطع حجم صغير بمقدار نصف كوب.

زيتون شرائح بمقدار نصف كوب.

حبة من البصل مبشورة.

زيت ذرة بمقدار ملعقة حجمها صغير.

زبدة بمقدار ملعقتين حجمهم كبير.

دقيق بمقدار ربع كوب.

نصف ملعقة حجمها صغير من (البابريكا، ملح، بصل بودرة، ثوم بودرة، بهارات دجاج، فلفل أسمر)

لبن سائل بمقدار نصف كيلو.



خطوات عمل المكرونة النجرسكو



تسلق المكرونة وتترك لتبرد، ثم القيام بالبدء بإعداد الحشوة بوضع مقدار الزيت مع نصف مقدار الزبدة في قدر فوق النار، ثم يوضع البصل ويحرك حتى يصبح ذابل.

نسكب الدجاج ونقلب نضيف بعدها مقدار البهارات كاملًا وبعد تحريك الدجاج بضع دقائق يضاف بعدها الفلفل ويحرك لحين أن ينضج.

القيام بإضافة الزيتون ويحرك مع كافة المكونات وبعد دقيقتين نغلق النار.

نقوم بتحضير البشاميل بوضع اللبن السائل في وعاء ويضاف إليه نصف مقدار الزبدة الآخر وكذلك يضاف الدقيق ويقلب بواسطة المضرب اليدوي.

يرفع الوعاء فوق النار مع التقليب المتواصل ويضاف ملح ورشة من الفلفل الأسمر، وحين ملاحظة ثقل القوام نغلق وننتقل للخطوة التالية.

نجهز صينية بها زيت مدهون ثم يضاف به مقدار قليل من البشاميل ويوزع بأكمله، نضع نصف مقدار المكرونة وتغطى بالبشاميل.

نوزع الحشو على الصينية كاملة ونضع فوقها المكرونة المتبقية ونسكب صوص البشاميل لتغطئة وجه الصينية.

توضع الصينية على رف الفرن المسخن مسبقًا وتركها حتى يكتسب وجهها اللون الذهبي، وتقدم بالهنا والشفا.