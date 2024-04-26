صلاة الوتر.. فضلها وآدابها في الإسلام

صلاة الوتر من الصلوات المهمة في الإسلام، وتعتبر من العبادات التي تقرب المسلم إلى الله وتجعله يتقرب إليه بقلب خاشع وروح منفتحة. فيما يلي نقدم لكم فضل صلاة الوتر وبعض الآداب المتعلقة بها:

فضل صلاة الوتر:

1. سنة مؤكدة: صلاة الوتر من السنن المؤكدة في الإسلام، وقد فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانتظام.

2. قربان وتضرع: تعتبر صلاة الوتر فرصة للتضرع إلى الله والتقرب منه، حيث يفضل أداؤها في ساعات الليل المتأخرة.

3. تكملة للصلاة الختامية: تُعتبر صلاة الوتر كتمام للصلاة الختامية لليلة، وتعتبر صلاة ختمة الليل.

آداب صلاة الوتر:

1. عدد الركعات: تؤدي صلاة الوتر عادةً بركعة واحدة، ولكنها يمكن أن تصل إلى ثلاث ركعات.

2. قراءة السور: يُفضل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الركعة الواحدة، أو قراءة أي آية أخرى من القرآن.

3. التشهد والتسليم: بعد الركعة الأخيرة، يقوم المصلي بأداء التشهد والتسليم كما في الصلاة العادية.

4. الدعاء: يُستحب أن يُكثر المسلم من الدعاء بعد انتهاء صلاة الوتر، حيث يعتبر هذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء.

5. تأخيرها: يُفضل تأخير صلاة الوتر إلى وقت القرب من نهاية الليل، إلا في حالات خاصة مثل الخوف من نوم المصلي.

في الختام، تعتبر صلاة الوتر فرصة للمسلم للاتصال الروحي بالله، وتذكير له بتوحيده وتوابعه، وأهمية الخضوع والتضرع أمامه. لذا، لننتظم في أداء هذه الصلاة ونستفيد من فضلها وبركاتها في حياتنا اليومية.