توقعات الطقس لليوم السبت 27-4-2024.. طقس حار وأمطار متفرقة في بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2024، متوقعة أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون دافئا على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد: "أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، اليوم، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، ووسط سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على كافة الأنحاء".



وأشارت الأرصاد، إلى أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري رياح نشطة أيضًا بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار.

درجات الحرارة اليوم السبت