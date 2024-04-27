استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات يوم السبت 27 أبريل 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر سعر الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024، قبل بداية التعاملات، عند آخر تراجع له، بعد انخفاض جرام عيار 21 أكثر الأعيرة تداولًا، تزامنًا مع استقرار سعر الذهب عالميًا في البورصات.

 

سعر المعدن الأصفر اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 27 أبريل 2024 استقرارا عند 3542.9 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27 أبريل 2024 ثباتا عند 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 27 أبريل 2024 عند 2657.1 جنيه.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024 عند 24800 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

استقر سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 27 أبريل 2024 عند 2336.5 دولار.

 

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