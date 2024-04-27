صندوق النقد: أكثر من 600 مليون دولار عائد من بيع محطتي جبل الزيت والزعفرانة

قال صندوق النقد الدولي، إن الحرب في قطاع غزة بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف اثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية.

و أوضح الصندوق، أن الحكومة المصرية حققت حتي الان نحو وادئع بالبنك المركزي بقيمة 1.5 مليار دولار من إيرادات برنامج الروحات الحكومية باستثناء صفقة رأس الحكمة خلال العام الجاري عبر بيع حصص لها في 5 شركات، ولكن لا تزال تلك الأرقام اقل مما مخططا له.

وشملت صفقات برنامج الطروحات الحكومية حتي أخر صفقة بحلول أكتوبر الماضي الاتي بيع الحصص التالية بالشركات حسب صندوق النقد الدولي الاتي:

30% من الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.

39% من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث بقيمة 800 مليون دولار.

25% و35% من شركة ايلاب والحفر الوطنية التابعتين لشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بقيمة 800 مليون دولار.

31% من أسهم عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار.

10% من أسهم المصرية للاتصالات بقيمة128 مليون دولار.

56% من اسهم باكين بقيمة 17 مليون دولار.

وأوضح الصندوق، أن الودائع بالبنك المركزي من برنامج الطروحات الحكومية بلغت حتي الان 2.8 مليار دولار.

وأشار الصندوق، إلى ان هناك مباحثات متقدمة بشأن بيع مزرعة الطاقة الشمسية جبل الزيت لتوليد الكهرباء بقيمة 339 مليون دولار، ومزرعة الزعفرانة 300 مليون دولار