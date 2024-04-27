"مواجهة مثيرة" ليفربول امام وست هام في الدوري الإنجليزي

يلتقى ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ووست هام في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام



تذاع مباراة ليفربول ووست هام عبر قناة beIN Sports HD 1.

يأمل ليفربول في الحصول على الثلاث نقاط، من أجل التمسك بآماله فى المنافسىة على لقب الدورى الإنجليزي؛ حيث يحتل المركز الثالث برصيد 74 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 8 والخسارة في 4 لقاءات. فيما يأتى وست هام في المركز الثامن بجدول برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 13 لقاء والتعادل في 9 وخسارة 12 مباراة.

