الدجلاوي علي فرج يتوج ببطولة الجونة للمرة الثالثة.. ويحقق اللقب السابع في موسم 2024



توج بطل العالم ولاعب أندية وادى دجلة علي فرج، ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية- ليحقق البطولة رقم 7 خلال الموسم الحالي 2023/2024، ويحافظ على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع ال48 على التوالي محققًا رقمًا قياسيًا في فترة صدارة التصنيف.



وفاز علي فرج بلقب بطولة "الجونة الدولية" بعد تغلبه في المباراة النهائية على مصطفى عسل بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (11-4) (11-5)، يأتي ذلك استمرارًا لريادة "وادى دجلة" للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا.



وأعرب بطل وادى دجلة علي فرج، عن سعادته بتحقيق اللقب السابع خلال الموسم الحالي، مما يعزز فرصه من الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع ال48 على التوالي، موجهًا الشكر لإدارة وادى دجلة على دعم اللاعبين لتطوير مستواهم والمنافسة على البطولات.



وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولاروتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

