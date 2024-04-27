توقيع اتفاقية استضافة تشيلي للألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص 2027 بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

     تم  أمس الجمعه٢٦ ابريل في العاصمة الامريكية واشنطن، وفي مقر  منظمة الدول الأمريكية (OAS)،  التوقيع الرسمى على استضافة  العاصمة التشيلية سانتياغو لتنظيم الألعاب العالمية الصيفية السابعة عشر 2027 للاولمبياد الخاص

، وتقام الألعاب  تحت رعاية الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت. وشهد التوقيع على الاتفاقية  41 عضوًا لوزراء الرياضة في نصف الكرة الغربي.
بحضور  رئيس الأولمبياد الخاص الدولى تيموثي شرايفر، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، والممثل الدائم لتشيلي لدى منظمة الدول الأمريكية سيباستيان كرالييفيتش وزعيم عرض سانتياغو 2027، وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو هيريرا.
وتم الإعلان  عن مشاركة 6000 لاعب ولاعبه  من أكثر من 170 دولة للتنافس في 22 رياضة أولمبية،وسوف يشارك في الألعاب أكثر من 2000 مدرب وآلاف من المتطوعين. وستجذب الألعاب أيضًا 6000 شخص من أفراد الأسرة وأكثر من 2000 وسيلة إعلام دولية ومن المتوقع ان يتابعها نصف مليون متفرج،      
وسوف  يشارك في هذه الالعاب جميع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. والتى كانت قد حققت  انجازا كبيرا فى الالعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت فى العاصمة الألمانية برلين
 

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