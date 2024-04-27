بعد نجاح تجربة المنصورة.. النبراوى يدرس رعاية دوري المحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اكد طارق النبراوي راعي  فريق الكرة بنادي المنصورة علي كامل دعمه ومساندته للفريق خلال مشواره القادم بعد تحقيق الصعود لدوري المحترفين وقال إنه سعيد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق خلال المشوار الصعب

وكشف نيته في تقديم عرض لإتحاد الكرة المصرى لرعايه دورى المحترفين الموسم القادم 
جاء ذلك بعد نجاح التجربه فى رعايه العديد من الأنديه فى الدورى الممتاز ( ب) كان فى مقدمتها نادى المنصوره الذى تصدر مجموعته وتأهل لدورى المحترفين وكذلك أنديه بنى عبيد وشربين والزرقا ومنيه النصر ومنيه سمنود،
أكد طارق النبراوى أنه يأمل أن يصل إلى إتفاق مع مسئولى أتحاد الكرة بشأن الحصول على حقوق رعايه دورى المحترفين مؤكدا أن نجاح التجربه فى الدورى الممتاز ب شجعه على التفكير فى التقديم بعرض لرعايه المحترفين 
مشيرا إنه سواء توصل لأتفاق مع مسئولى الاتحاد أو لم يتوصل سيثتمر فى رعايه عدد من الانديه من أصحاب الجماهيريه والشعبيه فى كرة القدم 
مؤكدا إنه توصل بالفعل لإتفاق مع عدد من الأنديه لرعايتها سيتم الإعلان عنها عقب نهايه الموسم.
 

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