نتيجة مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت اليوم في الدوري الألماني



اقتنص بايرن ميونخ ثلاث نقاط ثمينة من آينتراخت فرانكفورت بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 69 نقطة بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.



بدأ بايرن ميونخ المباراة بهجوم شرس على مرمى آينتراخت فرانكفورت حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من توقيع هاري كين الذي سدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى فرانكفورت.



في الدقيقة 18، أضاع عمر مرموش فرصة لفريقه فرانكفورت عندما سدد الكرة في منتصف مرمى بايرن ميونخ ولكن مانويل نوير تصدى لها.



واصل آينتراخت فرانكفورت هجماته حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 عندما استلم هوجو اكيتيكي الكرة من زميله ويليان باتشو وسدد تسديدة صاروخية استقرت في الجانب الأيمن لمرمى الفريق البافاري.



شن لاعبو بايرن ميونخ هجماتهم على مرمى فرانكفورت من أجل تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.



وفي الشوط الألماني، ظهرت خطورة لاعبي بايرن ميونخ منذ بداية الشوط حتى تمكنوا من الحصول على ركلة جزاء عن طريق توماس مولر ولكن تصدى لها زميله هاري كين الذي سدد الكرة في الجانب الأيسر لكيفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت.



حاول لاعبو آينتراخت فرانكفورت تعديل النتيجة طوال الشوط الثاني الذي لم يشهد أي فرص خطيرة من الجانبين لتنتهي المباراة بفوز النادي البافاري بهدفين مقابل هدف لاينتراخت فرانكفورت.