"ريبورتاج العقارية" تنظم يوما خاصا للمبيعات بأبوظبي (تفاصيل)

2 مليار درهم مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من 2024..

تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوما خاصا للمبيعات، في فندق روزوود أبوظبي، يوم الأحد المقبل، الموافق 28 أبريل الحالي.

ويتضمن الحدث عروضا خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية، منها عرضا على معظم مشاريع الشركة، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، بالإضافة إلى عرض أخر يتضمن خصما بنسبة 5%، مع سداد 5% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم، فضلا عن إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 15% عند سداد 20% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على مواصلة توفير العديد من التخفيضات والعروض الخاص على كافة مشاريعها داخل الدولة وخارجها، بما يتوافق مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2،3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت "ريبورتاج" مبيعات تقدر بـ 2 مليار درهم، منذ بداية العام 2024 حتى الآن.

واختارت فوربس الشرق الأوسط، مؤخرا شركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط» لعام 2024، والتي تسلط الضوء على 100 مطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل، حيث جاء أندريا نوسيرا، المدير العام لريبورتاج العقارية في المركز 57 ضمن القائمة.

وأكدت "ريبورتاج العقارية" مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بما يتماشى مع متطلبات العملاء والمستثمرين، داخل الدولة وخارجها، فضلا عن إنجاز وتسليم عدد من المشاريع في أبوظبي ودبي وفق الجدول الزمني المحدد.

وأنجزت «ريبورتاج العقارية» مؤخرا مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

وكشفت «ريبورتاج» مؤخرا عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية.

وفي دبي أطلقت «ريبورتاج» خلال الربع الثالث من العام 2023 عن مشروع «ريبورتاج فيلدج» في دبي، والذي يضم 1767 وحدة سكنية، كما أطلقت خلال الربع الأول من العام الماضي، مشروع «بيانكا» في دبي، والذي يضم 653 تاون هاوس.