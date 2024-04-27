خطوات الحماية من اسمرار الشمس.. كيف تحافظ على بشرة صحية ومشرقة، تعتبر أشعة الشمس الضارة واحدة من أسباب اسمرار البشرة وتلفها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية وتدهور مظهر البشرة. لحماية البشرة والحفاظ على مظهرها الصحي والمشرق، يُعتبر اتباع خطوات الحماية المناسبة أمرًا أساسيًا.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية بعض الخطوات الفعّالة للحماية من اسمرار الشمس، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير المعلومات التي يبحث عنها العديد من لأشخاص بشكل كبير على مدار اليوم بالتزامن مع دخول موسم الصيف.

خطوات الحماية من اسمرار الشمس

1. استخدام واقيات الشمس:

- اختر واقي شمسي بنسبة حماية SPF عالية واسعة الطيف لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

- ضع الواقي الشمسي بشكل كافٍ على البشرة قبل التعرض للشمس بما لا يقل عن 15-30 دقيقة، وأعيد تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق الشديد.

بمناسبة دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

2. تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة:

- حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار التي يكون فيها الشمس أكثر قوة وحرارة، وهي من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- اختر المظلات والأماكن المظللة عندما تكون في الخارج للحماية من الشمس المباشرة.

3. ارتداء الملابس الواقية:

- ارتدِ الملابس الفضفاضة والخفيفة المصنوعة من أنسجة غير شفافة لحماية البشرة من أشعة الشمس.

- ارتدي القبعات الواسعة الحواف والنظارات الشمسية ذات العدسات الحماية لحماية الوجه والعينين من الشمس.

4. الاعتناء بالبشرة بعد التعرض للشمس:

- استخدم منتجات مهدئة ومرطبة للبشرة بعد التعرض للشمس لتخفيف الالتهابات وترطيب البشرة.

- تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على كحول بعد التعرض للشمس، حيث يمكن أن تزيد من جفاف البشرة.

5. الحفاظ على الترطيب والتغذية:

- شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

- استخدم منتجات العناية بالبشرة المرطبة والمغذية بانتظام للمساعدة في تجديد البشرة ومنع اسمرارها.

بمناسبة دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرة صحية ومحمية من تأثيرات الشمس الضارة، والاستمتاع بمظهر مشرق وجميل طوال العام.