بمناسبة دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

الفجر الطبي
بمناسبة دخول الصيف..
بمناسبة دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من إسمرار الشم

خطوات الحماية من اسمرار الشمس.. كيف تحافظ على بشرة صحية ومشرقة، تعتبر أشعة الشمس الضارة واحدة من أسباب اسمرار البشرة وتلفها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية وتدهور مظهر البشرة. لحماية البشرة والحفاظ على مظهرها الصحي والمشرق، يُعتبر اتباع خطوات الحماية المناسبة أمرًا أساسيًا. 

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية بعض الخطوات الفعّالة للحماية من اسمرار الشمس، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير المعلومات التي يبحث عنها العديد من لأشخاص بشكل كبير على مدار اليوم بالتزامن مع دخول موسم الصيف.

خطوات الحماية من اسمرار الشمس 

1. استخدام واقيات الشمس:
  - اختر واقي شمسي بنسبة حماية SPF عالية واسعة الطيف لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
  - ضع الواقي الشمسي بشكل كافٍ على البشرة قبل التعرض للشمس بما لا يقل عن 15-30 دقيقة، وأعيد تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق الشديد.

بمناسبة  دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

2. تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة:
  - حاول تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار التي يكون فيها الشمس أكثر قوة وحرارة، وهي من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.
  - اختر المظلات والأماكن المظللة عندما تكون في الخارج للحماية من الشمس المباشرة.

3. ارتداء الملابس الواقية:
  - ارتدِ الملابس الفضفاضة والخفيفة المصنوعة من أنسجة غير شفافة لحماية البشرة من أشعة الشمس.
  - ارتدي القبعات الواسعة الحواف والنظارات الشمسية ذات العدسات الحماية لحماية الوجه والعينين من الشمس.

txt

أهمية الحماية من الشمس.. الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من الأمراض

txt

أهمية العناية بالجلد.. الحفاظ على صحة وجمال البشرة

4. الاعتناء بالبشرة بعد التعرض للشمس:
  - استخدم منتجات مهدئة ومرطبة للبشرة بعد التعرض للشمس لتخفيف الالتهابات وترطيب البشرة.
  - تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على كحول بعد التعرض للشمس، حيث يمكن أن تزيد من جفاف البشرة.

5. الحفاظ على الترطيب والتغذية:
  - شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.
  - استخدم منتجات العناية بالبشرة المرطبة والمغذية بانتظام للمساعدة في تجديد البشرة ومنع اسمرارها.

بمناسبة  دخول الصيف.. تعرف على خطوات الحماية من اسمرار الشمس

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على بشرة صحية ومحمية من تأثيرات الشمس الضارة، والاستمتاع بمظهر مشرق وجميل طوال العام.

بشرة صحية بشرة صحية ومشرقة اسمرار الشمس اسمرار البشرة الإسمرار حماية البشرة مظهر صحي ومشرق مشاكل صحية الحماية المناسبة بمناسبة دخول الصيف

مواد متعلقة

أهمية الحماية من الشمس.. الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من الأمراض

أهمية العناية بالجلد.. الحفاظ على صحة وجمال البشرة

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير المالية يكشف آخر موعد لمبادرة إعفاء الذهب من الجمارك

لايف النصر والخليج.. مواجهة نارية في الدوري السعودي الخليج يستقبل النصر

4 معلومات خطيرة عن الدارك ويب.. واستشاري يحذر: "صاحبوا ولادكم"

ثلاثية قوية من الأهلي تُطيح بـ مازيمبي وتُرسل المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد ملخص مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم

عاجل.. أبو تريكة يلقن محمد صلاح درسا قاسيا

بكرة إجازة؟.. حقيقة عطلة أحد الشعانين 2024

عاجل.. زلزال بقوة 6،5 درجات قبالة جزيرة جاوا في إندونيسيا

ياسمين عز تعلق على شائعات انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير