في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، من المهم أن تكون على دراية بمخاطر ضربة الشمس، ومع ارتفاع درجة الحرارة، تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

وضربة الشمس هي مرض شديد مرتبط بالحرارة ويتميز بارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم، عادة ما يكون أعلى من 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية)، مصحوبًا بأعراض مثل الارتباك، والدوخة، وسرعة ضربات القلب، وجفاف الجلد الساخن.

ويحدث ذلك عندما تفشل آليات تنظيم درجة حرارة الجسم في تبريد الجسم بشكل كافٍ في الظروف الحارة والرطبة. يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلف الأعضاء، والخلل العصبي، وحتى الموت إذا لم يتم علاجها على الفور.

وتعتبر الرعاية الطبية الفورية ضرورية، ويجب نقل الأفراد الذين يعانون من أعراض ضربة الشمس إلى مكان بارد، وترطيبهم، وتبريدهم بسرعة من خلال طرق مثل الغمر في الماء البارد أو أكياس الثلج.

ضربة الشمس: إليك ما يجب عليك اتباعه

حافظ على رطوبة جسمك: احرص على تناول كمية كبيرة من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.

ارتداء الملابس المناسبة: اختاري الملابس الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لمساعدة جسمك على تنظيم درجة حرارته بشكل أكثر فعالية.

ابحث عن الظل: كلما أمكن، ابق في المناطق المظللة، خاصة خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

خذ فترات راحة: إذا كنت تمارس أنشطة خارجية، فحدد فترات راحة منتظمة في مناطق باردة أو مظللة لمنح جسمك فرصة للراحة والتهدئة.