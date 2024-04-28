ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟

ننشر لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول علامات وأعراض ضربة الشمس، حيث يجب الذهاب للطبيب في حالة ظهور الأعراض.

أعراض ضربة الشمس

ارتفاع درجة حرارة الجسم

النبض السريع

الدوخة

الغثيان

الارتباك

الصداع

إذا كان أي من هذه الأعراض ينطبق عليك أو على شخص آخر، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

ضربة الشمس: إليك ما يجب تجنبه

لا تجهد نفسك: تجنب الأنشطة المجهدة، خاصة خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم. احتفظ بالتمارين الرياضية والعمل في الهواء الطلق للأوقات الباردة، مثل الصباح الباكر أو المساء.

لا تتجاهل الأعراض: إذا ظهرت عليك أو على شخص آخر علامات ضربة الشمس، فلا تتجاهلها أو تحاول التغلب عليها لتجنب العواقب الوخيمة، من الضروري التدخل الطبي الفوري.

لا تعتمد فقط على المراوح: في حين أن المراوح يمكن أن توفر بعض الراحة، إلا أنها ليست كافية لمنع ضربة الشمس في درجات الحرارة القصوى يعد تكييف الهواء أو البيئات الباردة أكثر فعالية في خفض درجة حرارة الجسم.

لا تستهلك الكحول أو الكافيين: يمكن أن يساهم كل من الكحول والكافيين في الجفاف، مما يجعلك أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة، تجنب أو قلل من تناولك، خاصة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات الساخنة: حتى في الأيام الدافئة المعتدلة، يمكن أن تصبح درجات الحرارة داخل السيارة المتوقفة مرتفعة بشكل خطير بسرعة؛ لا تترك أبدًا الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شخص آخر في السيارة المتوقفة، حتى لفترة قصيرة.

باتباع هذه الإرشادات البسيطة، يمكنك حماية نفسك والآخرين من مخاطر ضربة الشمس، ابق على اطلاع، وابق رطبًا، وابق آمنًا في موسم الصيف هذا. في حالة وجود أي تعقيدات، يرجى التوجه إلى أقرب مستشفى لتجنب أي حوادث مؤسفة.