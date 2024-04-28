وسط صخب الحياة العصرية، غالبًا ما يكون النوم الجيد ليلًا أمرًا بعيد المنال، ولكنه ضروري لصحتنا ورفاهنا.

ومع تزايد اضطرابات النوم، فمن الواضح أن الحلول التقليدية قد لا تكون كافية دائمًا أدخل العلاج الطبيعي واليوغا، وهي ممارسات قديمة تقدم أساليب شاملة لمعالجة مشاكل النوم.

وفي حين أن الأدوية التقليدية قد توفر راحة مؤقتة، فإن استخدامها على المدى الطويل يشكل مخاطر الآثار الجانبية الضارة.

وفي المقابل، يوفر العلاج الطبيعي طرقًا لطيفة وفعالة لتعزيز النوم المريح، مما يوفر الأمل في راحة ليلية متجددة، خاصة خلال أشهر الصيف.

طرق العلاج الطبيعي للحصول على نوم جيد ليلًا

اختيار عشاء مبكر وخفيف: لتعزيز النوم الأمثل، يوصي الخبراء بتناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم واختيار الأطعمة سهلة الهضم وإن تناول وجبة ثقيلة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم ويعطل عملية الهضم.

مساعدات طبيعية على النوم: تشتهر الأعشاب مثل براهمي وشانكابوشبا بخصائصها العلاجية في مكافحة الأرق واضطرابات النوم كثيرا ما تستخدم هذه العلاجات النباتية في العلاجات الشاملة لاضطرابات النوم وتشير الأبحاث إلى أن هذه الأعشاب تمتلك خصائص مهدئة، وتعزز النوم المريح عن طريق تعديل هرمونات التوتر.

العلاج بالتدليك: يعتبر العلاج بالتدليك وسيلة معروفة لتقليل التوتر، والتخلص من التوتر المتراكم خلال اليوم، وتعزيز الاسترخاء من خلال تعزيز الدورة الدموية وتخفيف آلام الجسم، فإنه يساعد في الحصول على نوم مريح أثناء الليل علاوة على ذلك، يتمتع التدليك بالقدرة على تحرير وإطلاق الطاقة السلبية، مما يساهم في الراحة العامة وآثاره المهدئة على كل من الجسم والعقل تسهل الاسترخاء والبدء في النوم، خاصة عند تناوله في وقت متأخر من المساء.