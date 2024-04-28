بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحسين نوعية نومهم، فإن دمج جلسة اليوغا الهادئة قبل النوم يوفر فرصة قيمة للتخلص من التوترات العقلية والجسدية، وهذه الممارسة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من النوم الخفيف أو الأرق أو ضيق الوقت للراحة.

أوضاع اليوغا التي يمكن أن تساعد في النوم بشكل أفضل

شافاسانا أو وضعية الجثة: شافاسانا لها تأثير مريح على نظامنا العصبي. فهو يبطئ معدل ضربات القلب والتنفس ويخفض ضغط الدم.

وهو فعال في السيطرة على القلق والتوتر، ويساعد الشخص على النوم بشكل أفضل، ولممارسة شافاسانا، اتبع التالي:-

استلقِ بشكل مستقيم على ظهرك.

أبقِ ساقيك متباعدتين قليلًا وأبعد يديك قليلًا عن الجسم مع رفع راحتي اليدين.

أغمض عينيك بلطف ولا تسمح لأي أفكار أن تتبادر إلى ذهنك.

ركز على أنفاسك واسترخي في هذا الوضع لبعض الوقت.

Anuloma Viloma أو التنفس البديل من الأنف: المعروف أيضًا باسم التنفس البديل من الأنف، يحظى بالاحترام لقدرته على تحقيق التوازن في الجهاز العصبي وتخفيف التوتر العقلي والأرق وارتفاع ضغط الدم.

ولممارسة هذه التقنية، يجب على الشخص الجلوس منتصبًا في وضعية تأملية مريحة واعتماد ناسيكا مودرا باليد اليمنى.

ثم، بلطف، يجب على المرء أن يغلق فتحة الأنف اليمنى بالإبهام ويستنشق ببطء من خلال فتحة الأنف اليسرى.

بعد الاستنشاق الكامل، يجب حبس النفس لبعض الوقت قبل إغلاق فتحة الأنف اليسرى بإصبع البنصر وإطلاق الإبهام في نفس الوقت من فتحة الأنف اليمنى.

قم بالزفير ببطء من فتحة الأنف اليمنى وبعد الزفير الكامل، خذ شهيقًا من فتحة الأنف اليمنى، ثم احبس أنفاسك لبعض الوقت.

الآن أغلق فتحة الأنف اليمنى بالإبهام، ثم أخرج إصبع البنصر من فتحة الأنف اليسرى، ثم قم بالزفير ببطء. تدرب على عشر جولات.

بهراماري أو نفس النحلة الطنانة: البهرماري، الذي يشار إليه غالبًا باسم نفس النحلة الطنانة، له تأثير مهدئ على العقل فهو يقلل من نشاط الجهاز السمبثاوي ويزيد من نشاط الجهاز السمبتاوي والمبهم، الأمر الذي لا يساعد الشخص على التخلص من التوتر فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين نوعية النوم.

ولممارسة هذا البراناياما، اتباع التالي:-