التغلب على الإدمان.. بناء الصحة العقلية من خلال تمارين اليوجا

الإدمان هو مصدر قلق معقد في جوهره وعلى الرغم من التدخلات الصحية، فإن معدلات الانتكاس تظل مرتفعة، مما يؤدي غالبا إلى إعاقة نفسية وفسيولوجية ووراثية واجتماعية ــ ويشكل تحديا كبيرا على الصحة العامة، وعلاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأفراد من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا ذوي الدخل المحدود أو الظروف المعيشية المحرومة هم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

والتأثيرات الإضافية لإمكانية الحصول على الأدوية، أو الاستعداد الوراثي، أو ضغط الأقران، أو حالات الصحة العقلية، أو الافتقار إلى الإشراف الأبوي أو التأثيرات البيئية الأخرى تزيد من عوامل الخطر.

وتعد أزمة المواد الأفيونية وباءً خطيرًا يزيد من تفاقمه فيروس كوفيد-19 ولقد تسببت المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل غير المشروع في حصد الأرواح بمعدل ينذر بالخطر.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن خطورة الوضع، حيث كانت نسبة 80% من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في عام 2019 مرتبطة بالمواد الأفيونية، و25% منها تعزى إلى جرعات زائدة من المواد الأفيونية.

ومع تفاقم تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى العزلة والاضطراب، اشتدت صراعات الصحة العقلية، مما أدى إلى تأجيج دورة الإدمان.

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وإدراكًا لهذه القضية العالمية، هناك اهتمام متزايد باستكشاف طرق بديلة لإدارة الاعتماد على المخدرات وهذا التحول مهم بشكل خاص للدول النامية ذات موارد الصحة العقلية المحدودة، ويؤكد إمكانية التدخلات الشاملة لمنع وإدارة إدمان المخدرات وتمكين الرفاهية الكاملة.

وثبت سريريًا أن التدريب على المرونة القائم على اليوغا، والذي يعتمد على مبادئ أنظمة المعرفة الهندية، يتيح تحسين نمط الحياة وتحسين نوعية الحياة.

وعلى سبيل المثال، تشير دراسات متعددة أجريت على المرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي النيكوتين إلى وجود تأثير إيجابي للممارسات اليوغية على معدلات الامتناع عن ممارسة الجنس المبلغ عنها ذاتيًا، فضلًا عن تدابير الرغبة المختلفة في نقاط زمنية مختلفة أثناء المتابعة.

وفقًا لعلوم الرعاية الصحية التكاملية، يجمع تدريب المرونة القائم على اليوغا بين ممارسات التأمل والشفاء القديمة والطب الحديث - مما يوفر نهجًا شاملًا للتعافي.

وعلى عكس الطرق التقليدية التي تستهدف الأعراض، يعالج هذا النهج الأسباب الجذرية للإدمان، والتي قد تشمل الاختلالات في الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية والروحية كما أنها توفر تأثيرات فسيولوجية عميقة تدعم عملية التعافي.

وثبت أن ممارسة اليوغا بانتظام تقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزز وظيفة المناعة - وكلها تلعب دورًا حاسمًا في استعادة الاتصال والتناغم بين العقل والجسم إن التخلص من التوتر والركود المخزن داخل الجسم يعزز الشعور بالحيوية والرفاهية التي تكون بمثابة ترياق قوي للإدمان.

نكشف لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول السؤال الذي يفكر فيه العديد من متابعي موقع الفجر الإلكتروني ومضمونه «هل ممارسة اليوغا في الهواء الطلق علاجية؟»

هل ممارسة اليوغا في الهواء الطلق علاجية؟

يتم استخدام الممارسات اليوجية بشكل متزايد في برامج علاج تعاطي المخدرات لدى الأطفال وطوال فترة التعافي للمساعدة في منع الانتكاس وتقليل أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة في المخدرات. فهو يساعدهم على التعامل مع المحفزات المحتملة وضغوطات الحياة اليومية.

في المجمل، يقدم تدريب المرونة اليوغية نهجًا تكامليًا، كجزء من الرعاية الصحية الوقائية والتعزيزية، لتبني نمط حياة أكثر صحة من خلال اعتماد أساليب التأمل القائمة على اليوغا، يمكن للأفراد تنمية القوة الداخلية والمرونة لمكافحة الإدمان.

ويوصى بها، مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على تمكين الأساس لحياة مليئة بالصحة والسعادة والوفاء من خلال شعور عميق بالتحرر والكمال في الرفاهية.